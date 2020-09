Mercredi 16 septembre dernier lors de son point de presse sur le compte-rendu du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a abordé l’épineuse question du parrainage. Un sujet sensible qui défraie la chronique et que tente de clarifier Alain Orounla. Le code électoral n’enferme pas le parrainage dans une partisanerie, nuance-t-il.

Les présidentiables pourront obtenir le parrainage en convaincant le collège des parrains grâce à leur projet de société. La question du parrainage n’est devenue anxiogène que pour une infime minorité qui n’a pas voulu prendre ses responsabilités à temps, de sorte que aujourd’hui, elle se trouve en peine de réunir les parrainages requis, fait remarquer Alain Orounla.

Le parrainage peut être obtenu auprès d’élus qui ne sont pas du même bord que soi et est un critère déterminant dans les grandes démocraties et les plus anciennes, selon le ministre de la communication. Les acteurs politiques qui résistent aux réformes engagées par l’exécutif peuvent rattraper le train, indique le ministre. Il n’est pas tard, dit-il.

L’obtention du parrainage pourra se faire auprès des députés et maires, qui forment le collège des parrains. A en croire le ministre Alain Orounla, la crédibilité et le sérieux des candidats à l’élection présidentielle de 2021 sont autant de facteurs pouvant les aider à décrocher le parrainage.