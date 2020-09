Des rumeurs en passant par l’annonce, l’investiture, le dépôt de dossier et puis dans l’attente de la validation de la candidature du président Alassane Ouattara, le GPS (Générations et peuples solidaires) de Guillaume Soro a toujours été là. Il envisage tout mettre oeuvre pour que le dossier du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) soit rejeté.

Ce dimanche 13 septembre 2020, le candidat à la présidentielle du 31 octobre, Guillaume Soro sera officiellement investi candidat par ses partisans en son absence. Le thème qu’ils ont choisi pour l’investiture explique tout : « Non au troisième mandat, le Conseil constitutionnel à l’épreuve de la candidature de Soro Kagbafori Guillaume ». Pour Mme Minata Zié, coordinatrice par intérim de GPS Côte d’Ivoire, qui a invité les partisans de GPS à prendre massivement part à l’investiture ce dimanche, l’objectif de la rencontre est de dire surtout non la candidature du président Ouattara.

“Nous avons un génie politique”

« Vous êtes à cette convention pour dénoncer le troisième mandat de Alassane Ouattara et attirer l’attention du Conseil constitutionnel sur sa candidature ». Pour le porte-parole de la Coordination des mouvements et associations pour Guillaume Kagbafori Soro (CMA-GKS), Sié Coulibaly, le régime en place connait les potentialités de Soro, et c’est pour cela qu’il a peur de sa candidature. « Nous avons un génie politique, un homme d’Etat (…) et l’homme politique le plus accompli pour diriger la Côte d’Ivoire », c’est pourquoi « le régime a peur », a-t-il déclaré.

Soro bientôt au pays

Pour les pro-Soro, la candidature de M. Ouattara est « un mandat de trop pour la Côte d’Ivoire ». A propos de la radiation de leur leader de la liste électorale, un fait sur lequel le Conseil constitutionnel pourrait se baser dans le cadre de la validation des dossiers de candidatures, ils la considèrent comme anormal et inacceptable.

Une nouvelle fois, les partisans de l’ancien-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, ont annoncé que leur leader sera très bientôt au pays. Guillaume Soro, « votre leader générationnel vous encourage dans vos actions en faveur de la paix, me charge de vous dire de tenir bon et il sera bientôt parmi nous avec son peuple pour participer aux élections présidentielles qu’il gagnera », a indiqué Mme Minata Zié aux responsables des organisations membres de GPS.

