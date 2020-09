Les prochaines élections présidentielles en Côte d’ivoire sont pour le 31 Octobre prochain. En sus du président sortant Alassane Dramane Ouattara et de l’ancien président Henri Konan Bédie, étaient également candidats plusieurs dizaines autres personnalités politiques, tous à l’influence politique plus ou moins grande. Mais pour le PDCI, ancien parti unique du pays et pour Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif du parti, la seule candidature à retenir était évidemment celle de Bédié. Le président Ouattara ayant selon lui, « mathématiquement » aucunes chances de l’emporter.

Ouattara ne peut gagner…

Le président Ouattara, qui est au pouvoir depuis 2010, avait initialement déclaré qu’il ne se présenterait plus, mais a changé d’avis suite au décès soudain du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son successeur désigné. La constitution limite les présidents à deux mandats, mais le président Ouattara et ses partisans soutiennent qu’un ajustement constitutionnel acté en 2016 a réinitialisé l’horloge, lui permettant d’en briguer un troisième. Son annonce controversée de renouvellement de candidature a conduit à des manifestations dans certaines villes du pays.

Si pour de nombreuses forces politiques dans le pays et notamment pour le PDCI, la nouvelle candidature du président Ouattara était anticonstitutionnelle ; pour Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif du parti, le président sortant n’était pas pour Henri Konan Bédié, un adversaire à craindre. Interviewé ce jeudi par une radio française, l’ancien ministre ivoirien de la Santé avait déclaré que, « Ouattara ne peut pas gagner les élections ».

Une déclaration péremptoire du Pr Guikahué qu’il avait expliqué par le fait qu’ : « en 2010 si Bedié avait choisi Gbagbo, Gbagbo aurait été président. Bédié a choisi Ouattara, Ouattara a été président. C’est nous (PDCI) qui avons battu sa campagne ». Aussi, avait-il poursuivi, ce n’était pas maintenant le président Ouattara n’avait plus le soutien du PDCI, en sus de nombreux autres partis qui étaient sortis de la coalition présidentielle, qu’il aurait une chance de l’emporter. « Ouattara ne vaut plus un million d’électeur mathématiquement. C’est ça qui est la réalité » avait-il asséné.