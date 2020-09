Le rappeur américain 6ix9ine, dont la sortie du prochain album Tattle Tales, prévue ce vendredi 4 septembre, fait déjà exploser les compteurs, s’est estimé égal à Tupac Shakurdans une longue interview accordée au New York Times. Dans le long entretien et sans détour, Tekashi 69 n’a caché aucune de ses relations avec la police, son affiliation au gang Nine Trey Bloods, sa réputation dans les affaires criminelles ainsi que sa proximité avec le président Donald Trump.

Se comparant à Tupac Shakur assassiné le 13 septembre 1996, et « jugé coupable pour viol », 6ix9ine a affirmé lui à propos de son accusation pour détournement de mineure en 2015, qu’il était « au mauvais endroit, au mauvais moment. » « Mais Tupac est-il aimé ou détesté ? Aimé ! Quelle est la différence entre 2Pac et moi ? Je n’ai jamais été accusé de viol, jamais », a affirmé le rappeur newyorkais.

Le plus gros titre

Alors que le journaliste, Joe Coscarelli, qui l’interrogeait lui faisait comprendre que la musique et le discours de 2Pac ont touché un large public et parfois très diversifié, avec le temps, Daniel Hernandez a riposté en demandant ce qu’il fait lui. Le jeune rappeur de 24 a estimé que sa contribution dans le monde musical peut être comparable à celle de 2Pac. En jouant lors de l’entretien, son titre ‘’Troublesome96’’ qu’il considère comme l’un de ses plus gros titres, il a supposé qu’il n’y a aucune différence entre lui et 2Pac.

“Il n’y a aucune différence entre 2Pac et moi”

« C’est un de ses plus gros titres. Quelle est la différence avec mon morceau ‘Billy’ ? ‘A born leader, never leave the crib without my heater!’ Non franchement, tu m’attaques sur la question de l’art et de la musique, mais tu mens. » Egalement attaqué sur l’unicité de ses types de morceau contrairement à 2Pac, Wallah Dan, a affirmé qu’il fait ce qui plait au public de son temps. « Je dois donner ce que les gens veulent en 2020. Je dois plaire au plus grand nombre. Franchement, il n’y a aucune différence entre 2Pac et moi, » a-t-il conclu.