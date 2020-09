Alors que le prix de reviens de la rénovation du salon doré de l’Élysée suscite de vives critiques sur les réseaux sociaux, Stéphane Bern a tenté de calmer les uns et les autres sur cette polémique. Au micro de nos confrères du quotidien francilien, l’animateur télé a pris le contre-pied parfait de tout ce qui avait été étalé sur les médias sociaux. S’il a accepté que « des feuilles d’or » reviennent un peu couteuses, il indique également qu’il est important de procéder à une restauration sérieuse.

La rénovation a été moins chère selon Bern

« Soit on restaure sérieusement, soit on fait n’importe quoi. Cela a fait travailler beaucoup d’artisans, c’est un conservatoire des métiers d’art. Et puis, cette rénovation coûte beaucoup moins cher que de construire des bâtiments pharaoniques, ce que les présidents adorent en général faire. Et ce n’est pas le cas d’Emmanuel Macron ! », a déclaré le passionné par les familles royales et régnantes en Europe.

Les opposants critiquent

Quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux, le montant de 930.000 euros qu’a coûté la rénovation du salon doré de l’Elysée a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. « 930 000 € ! Emmanuel Macron « redore » son blason. Après la vaisselle de l’Elysée (500000 €) et la moquette (re 500000 €), c’est au tour du Salon, avec 15000 feuilles d’or. Pendant qu’Amandine, Pierre et Karim, intérimaires, sont en galère vers le RSA », a laissé lire François Ruffin le député de la France insoumise.