La situation liée à la fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigéria pourrait bientôt trouver une issue. Selon le quotidien panafricain Jeune Afrique, l’homme d’affaires Aliko Dangote pèse de tout son poids pour un dénouement heureux.

Annonces

Depuis le mois d’août 2019, les relations commerciales entre le Bénin et son grand voisin de l’Est sont restés tendues, ceci, en raison de la fermeture des frontières par le Nigéria. Une rencontre initiée par le plus riche du continent a eu lieu entre les deux parties en vue d’une solution de sortie de crise. Le Bénin s’est fait représenter autour de la table de négociation par les ministres Romuald Wadagni des finances et Aurélien Agbénonci des affaires étrangères.

Le magazine précise qu’un jet privé a été mis à disposition des deux ministres béninois par l’homme d’affaires nigérian, Aliko Dangote pour effectuer le déplacement sur Lagos. Le but de la rencontre est de redistribuer les cartes pour relancer les discussions. La brouille est partie du fait que le Nigéria avait jugé nuisible à son économie, la contrebande en provenance du Bénin.