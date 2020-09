La réunion du Conseil d’Administration de la Société africaine de raffinage a eu du mal à se tenir ce jeudi 24 septembre. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des différentes publications des médias locaux au Sénégal. En Effet, Khadim Ba et Samuel Sarr se sont opposés à la participation des représentants de Amadou Ba à cette rencontre. Quelques jours plus tôt, le tribunal du Commerce avait débouté Khadim Ba qui l’avait saisi dans le but de reporter la rencontre.

Un recours devant la justice

L’autre objectif de ce recours est que les représentants de son père, ne prennent pas part à la réunion du Conseil d’Administration. Pour les requérants, ce qui serait normal est que les noms de Khadim Ba, Samuel Sarr, Shaik Al Gasam et Momar Sarr soient rétablis en tant qu’administrateurs. Suite à ces diverses situations, les responsables de la Société africaine de raffinage ont dû déporter la rencontre au ministère de l’Energie. Rappelons que la Direction de la société Locafrique, oppose Amadou Ba et son fils Khadim Ba alors que cette société est actionnaire à la Sar.