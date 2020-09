Au Sénégal, Mamadou Diakhaté, un instituteur de Kaolac, une ville au Sénégal, initiait via son association ‘’Simple Action Citoyenne’’, des réfections de salles de classes sans frais pour les administrations en place. Des réfections financées à grands coups de battage médiatique sur les réseaux sociaux où le jeune instituteur très suivi, mettait à profit sa popularité pour organiser des collectes de fonds.

L’instituteur est déjà intervenu dans six écoles et son dernier projet en date est la réfection de 06 salles de classe du Lycée Ousmane Sembène de Yoff dans Dakar, avant le 14 septembre prochain. Mais déjà sur la toile des internautes se mobilisaient pour lui dire merci.

Une action citoyenne adoubée

Ce Lundi, Mamadou Diakhaté, en son compte twitter officiel, Junior Diakhaté Niintche, publiait des photos de plusieurs des 06 classe à réfectionner au Lycée Sembène Ousmane de Yoff. Le 25 aout dernier, l’instituteur publiait en son compte twitter : « Nous sommes à la recherche de 1.933.125fr pour réfectionner 6 salles de classes. Vous pouvez participer (…) 200fr ou 100fr et on pourra atteindre l’objectif ». Et deux semaines plus tard, c’était selon la presse sénégalaise, quatre classes déjà réfectionnées ; avec l’instituteur en passe de réussir son pari : permettre au lycée de pouvoir offrir 06 classes rénovées pour l’organisation le 14 Septembre prochain de l’examen de fin de premier cycle.

Sur les réseaux sociaux sénégalais, les prouesses de l’instituteur avaient suffi à confirmer sa position de leader et légitimer les actions de son association ‘’Simple Action Citoyenne’’. En ligne de nombreux sénégalais venaient via le hashtag #SargalNiintche, qui lui dire leur admiration et leur reconnaissance pour toutes les initiatives qu’ils prenaient, qui pour lui offrir des présents. De nombreux entrepreneurs et annonceurs avaient vu dans leur implication dans le mouvement, une occasion inouïe de s’offrir une certaine visibilité.

Du coup, les cadeaux, il y en avait beaucoup. En partant d’une collecte en ligne pour lui offrir un téléphone portable de dernière marque, ou une nuitée en pension complète dans un hôtel quatre étoile de Dakar. Jusqu’à une trousse de secours, des consultations médicales gratuites (en médecine générale) jusqu’au 31 Décembre 2021, ou encore une robe nouvelle collection « pour sa fille ou sa nièce » ; la twittosphère sénégalaise se bousculait pour saluer le modèle !