Ce lundi soir, la défense antiaérienne de la Syrie a été déclenchée suite aux raides lancés par Israël au Sud de Damas. Selon les informations relayées par l’agence de presse syrienne, deux morts et plusieurs blessés ont été enregistrés. «L’ennemi israélien a visé la région sud avec des missiles et notre défense antiaérienne a répliqué», a confié une source proche de l’armée à Sana. «L’attaque israélienne a fait deux martyrs et blessé sept soldats», a poursuivi le média.

Trois combattants non syriens tués

L’attaque de l’Etat Hébreux a visé des positions de l’armée syrienne et du Hezbollah chiite libanais dans le nord de la province méridionale de Deraa et au sud-ouest de Damas. L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a pour sa part confirmé les informations relayées par le média mais a ajouté que trois combattants non syriens ont également été tués.

Une pareille attaque le 3 août

A en croire les éclairages qui ont été apportées sur la situation, les tirs israéliens, ce n’est pas la première fois qu’une attaque pareille se produit au cours du mois écoulé. Le 3 août, Israël avait évoqué une tentative de placer des bombes artisanales le long de sa frontière contestée avec la Syrie pour lancer des frappes sur la province méridionale de Qouneitra.