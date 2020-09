Doublement mis en examen, depuis février 2018, pour « viol » et « viol sur personne vulnérable » à la suite des plaintes de deux femmes à l’automne 2017, Tariq Ramadan a été également accusé pour le viol de deux autres femmes. Mis en examen en France, l’islamologue sera confronté le 16 septembre prochain à Paris à plaignante suisse qui l’a accusé de l’avoir violée et séquestrée à Genève en 2008, selon l’avocat de la présumée victime.

« La confrontation est prévue au tribunal judiciaire de Paris. Enfin, ma cliente va être entendue par la justice, deux ans après son dépôt de plainte pour viol », a confié ce mercredi Me Grégoire Leclerc à l’AFP. Pour l’avocat de Tariq Ramadan, Me Pascal Garbarini, son client attend avec impatience la confrontation « car la plaignante sera placée face à ses mensonges et contradictions ». Pour le conseil, son client a déjà rejeté ses accusations « fantaisistes » devant le tribunal et n’a jamais été poursuivi.

Des relations consenties

Après avoir longtemps nié toute relation sexuelle avec les deux premières plaignantes, M. Ramadan avait fini par accepter, en 2018 et après la découverte de messages explicites, avoir eu des rapports, « consentis » selon lui, avec elles. Ayant reconnu également avoir eu des relations sexuelles avec la troisième plaignante, l’intellectuel suisse réfute toute contrainte imposée à ces femmes. Notons que le contrôle judiciaire par lequel il est visé actuellement, l’empêche de quitter le territoire français.