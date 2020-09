Tesla, l’entreprise du richissime homme d’affaires Elon Musk a assigné en justice l’administration Trump. Le motif de cette procédure judiciaire est lié à l’imposition de tarifs douaniers sur certaines pièces importées de Chine. En effet, dans le cadre de la guerre commerciale qui oppose Pékin à Washington, le gouvernement américain applique sur l’équivalent de 250 milliards de dollars de marchandises chinoises des tarifs douaniers supplémentaires de 25%.

Des droits “illégaux” selon Tesla

Cette option faite par l’administration dirigée par le milliardaire républicain est jugée illégale par le constructeur de voitures électriques Tesla. Aussi, a-t-elle assigné en justice le gouvernement américain en justice. La plainte qui a été déposée ce lundi devant le Tribunal International du Commerce à New York vise à demander l’arrêt immédiat de l’imposition de tarifs douaniers sur certaines pièces importées de Chine.

Dans le document de près de 20 pages, le constructeur de voitures électriques Tesla demande non seulement « l’annulation » de l’imposition de tarifs douaniers mais demande également à être remboursé avec intérêt. Notons que cette procédure intervient dans un contexte où les relations diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis se dégradent de plus en plus. La situation s’est en réalité envenimée depuis l’avènement relatif à l’apparition du nouveau coronavirus.