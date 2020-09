Le représentant spécial des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas s’est prononcé sur la situation qui prévaut sur le plan politique en Côte d’ivoire. Profitant de sa mission d’une semaine qu’il a entreprise dans ce pays, il a invité les uns et les autres à la retenue dans le cadre du prochain scrutin présidentiel du 31 octobre. « Les Nations unies invitent tous les acteurs à la retenue, à éviter les violences et [les] discours de haine. Nous exhortons les acteurs politiques ivoiriens à la concertation », a-t-il laissé entendre lors de sa visite au président ivoirien candidat une troisième fois à sa propre succession.

Les préoccupations de l’ONU

« Nous avons partagé les préoccupations des Nations unies sur la persistance de l’absence de consensus sur certains aspects du processus », a poursuivi l’officiel des Nations-Unies lors de sa visite. Ces propos interviennent dans un contexte de fortes contestation sociale à un troisième mandat du président Alassane Ouattara.

Il y a quelques jours, l’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé à une désobéissance civique pour s’opposer à l’initiative d’un troisième mandat d’Alassane Ouattara. Selon le communiqué qui a précédé la visite du représentant de l’ONU, une rencontre est prévue entre lui et les autres composantes de la nation ivoirienne.