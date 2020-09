Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’en est pris à la France, après que celle-ci l’ait menacé de sanctions européennes avec six pays du sud de l’Union européenne. Au cours d’une allocution télévisée, hier samedi 12 septembre 2020, le chef de l’Etat turc s’est adressé à son homologue français Emmanuel Macron, en lui demandant de ne pas chercher des embrouilles à la Turquie. « Ne cherchez pas querelle au peuple turc, ne cherchez pas querelle à la Turquie » a-t-il déclaré.

Il a évoqué le passé colonial de la France

Toujours pendant le discours, il s’en est pris pour la toute première fois et de manière explicite au locataire de l’Elysée. « Emmanuel Macron, vous n’avez pas fini d’avoir des ennuis avec moi » a-t-il martelé. Par ailleurs, Recep Tayyip Erdogan a estimé que son pays n’avait pas de leçons d’humanité à recevoir de la France, évoquant son passé colonial et son implication dans le génocide rwandais de 1994. Notons que ces propos du président turc interviennent après les menaces du chef de l’Etat français ainsi que de six pays de l’union européenne (UE). En effet, le jeudi 10 septembre dernier, ces présidents de l’UE avaient appelé la Turquie à arrêter de mener une politique agressive en Méditerranée orientale.

La Turquie a l’obligation de montrer ses réelles intentions

Dans cette zone, les autorités turques ont lancé des explorations minières, au grand dam de la France. Pour Emmanuel Macron, la Turquie a aujourd’hui des comportements inacceptables et a l’obligation de montrer ses réelles intentions. Le numéro un français et ses six homologues du sud de l’UE avaient également menacé la Turquie de sanctions européennes, si elle n’arrête pas de refuser les droits d’exploration gazière de Chypre et de la Grèce dans la région.