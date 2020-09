Les applications Tik Tok et WeChat seront indisponibles à partir de demain dimanche 20 septembre, sur les plateformes de téléchargement aux Etats-Unis. Ainsi en a décidé hier vendredi, le département du Commerce américain, évoquant des menaces à la sécurité nationale. « Le Parti communiste chinois a démontré qu’il avait les moyens et l’intention d’utiliser ces applications pour menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des Etats-Unis » a justifié dans un communiqué le ministère américain. Inutile de dire que Tik Tok et WeChat sont respectivement développées par ByteDance et Tencent qui sont des entreprises chinoises.

” La Chine appelle les Etats-Unis à mettre fin à leurs actes répréhensibles “

Pékin ne voit d’ailleurs pas d’un bon œil, les ennuis causés à ses sociétés aux Etats-Unis. « La Chine appelle les Etats-Unis à mettre fin à leurs actes répréhensibles et à leurs intimidations et à respecter scrupuleusement les règles internationales justes et transparentes » a exhorté dans un communiqué le ministère du commerce du pays. Il menacera ensuite l’Oncle Sam de représailles s’il ne met pas fin à ces pratiques. « Si les Etats-Unis persistent dans leurs actions unilatérales , la Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger de façon résolue les droits et les intérêts légitimes des entreprises chinoises » a clairement fait savoir le ministère chinois.

Notons que Donald Trump accuse régulièrement Tik Tok d’espionnage au profit de Pékin. Il a d’ailleurs pris un décret pour l’obliger à céder ses activités aux Etats-Unis à une société américaine. Microsoft et Walmart ont déjà une offre à ByteDance. La société chinoise l’a décliné. Oracle , une autre entreprise américaine est encore en course. Le président américain préfère d’ailleurs que ce soit elle qui achète les activités de Tik Tok aux Etats-Unis