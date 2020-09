Victoire Tomegah Dogbe est désormais, la première ministre du Togo. Elle devient donc la première femme à prendre la tête du gouvernement togolais. Attendu depuis février 2020 à la suite de l’élection du président Faure Gnassingbé pour un quatrième mandat, le remaniement du gouvernement du Togo est donc effectif ce lundi 28 septembre 2020. En choisissant de nommer Victoire Tomegah Dogbe, le président de la République du Togo a enclenché une refonte de son gouvernement.

Et la tâche est donc confiée à celle qui était ministre du Développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, cumulativement avec ses fonctions de directrice de cabinet du président Faure Gnassingbé. Elle doit composer au plus vite une nouvelle équipe. Car, l’Assemblée nationale l’attend pour son discours de politique générale le jeudi 1er octobre prochain. Diplômée en Economie et en marketing, cette femme discrète de 60 ans est souvent annoncée à ce poste de premier ministre pour remplacer Komi Selom Klassou. Cette nomination a certainement été facilitée par la démission le 25 septembre dernier du premier ministre Komi Selom Klassou en poste depuis 2015, du gouvernement.

Celle qui prend les rênes du gouvernement du Togo est une ancienne fonctionnaire du PNUD (1999 à 2008). Par ailleurs, le président Faure Gnassingbé a aussi nommé une nouvelle secrétaire générale de la présidente de la République. C’est par décret ce lundi 28 septembre 2020 que Sandra Ablamba Ahoefavi Johnson a été officiellement nommée au poste de Ministre, Secrétaire Générale de la Présidence de la République. La ministre déléguée en charge de la Cellule Climat des Affaires (CCA) remplace ainsi Patrick Daté Ludovic Têvi-Bénissan, décédé le 1er septembre dernier.