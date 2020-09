La télévision francophone TV5 Monde frappe un gros coup en ce début du mois de septembre. Elle lance ce mercredi TV5MondePlus, sa plateforme de vidéos à la demande. L’objectif de ce média détenu à 49% par France Télévisions est de proposer au public francophone une alternative gratuite aux autres plateformes américaines de VOD comme Netflix. TV5MondePlus diffusera cependant de la publicité et l’inscription sur celle-ci sera optionnelle. Le projet a été fortement « poussé » par le Canada, informe Yves Bigot, le Directeur général de la télévision francophone.

Leur gouvernement y a investi « 14 millions de dollars canadiens sur 5 ans ». Il explique cet engouement de la nation nord-américaine par son expérience en matière de vidéos à la demande. « Chez eux, Netflix fait 60% de parts de marché en prime time et consomme 40% de la bande passante. Evidemment ils ont été les premiers à nous solliciter et nous soutenir » explique le Dg. Les futurs utilisateurs de cette plateforme pourront suivre des films français ou canadiens, des séries suisses, africaines…, des reportages, des documentaires, des concerts, des talk Shows et des magazines.

“5 mille heures de programmes entièrement en français”

D’ici un an, TV5MondePlus envisage de mettre à la disposition des francophones, 5 mille heures de programmes entièrement en français mais sous titrés dans des langues comme l’Allemand, l’Anglais, l’Espagnol et l’Arabe. Il y aura également des sous-titrages dans la langue de Molière pour les personnes désireuses de parfaire leur pratique du Français. L’utilisateur peut accéder à TV5MondePlus en tapant l’adresse : tv5mondeplus.com. Pour le moment il n’est pas disponible en Chine mais les négociations ont été engagées pour qu’on puisse y accéder depuis ce pays. Aux Pays Bas et aux Etats Unis, elle sera disponible dans la seconde moitié de l’année 2021.