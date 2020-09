Samedi dernier, vers midi, à Chamblee, une municipalité du comté de DeKalb en Géorgie, un couple de personnes agressait une mère et lui enlevait son enfant. Aux USA, selon les autorités, ce type de kidnapping était récurrent. Avec selon le fichier des personnes disparues du Centre national d’information sur la criminalité (NCIC), plusieurs dizaines de milliers d’enregistrements faisant référence à des enfants de moins de 18 ans. Mais cette fois, Mateo Mantufar-Barrera, qui n’avait qu’un an, a pu très rapidement rejoindre sa famille, sain et sauf.

Une mère soulagée…

Mateo Mantufar-Barrera, un an, avait été ôté de force des bras de sa mère alors qu’il faisait avec elle une balade en extérieur, sur le bord de la route. Deux individus, un homme et une femme avaient alors surgi de nulle part, et tout en menaçant la mère avec une arme à feu s’éteint enfui avec le petit garçon à bord d’un véhicule. Une fois la police prévenue, elle avait aussitôt averti le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) qui elle a tout de suite lancé une alerte AMBER.

L’Alerte AMBER, est un message d’urgence diffusé via tous les canaux médiatiques disponibles et ayant recours à la participation du public pour la collecte d’informations. Le dispositif policier mis en place avait marché et seulement 5 heures plus tard, la voiture des kidnappeurs étaient identifiée et arrêtée par une patrouille. Les ravisseurs étaient à bord avec à leur côté Mateo Mantufar-Barrera, sain et sauf. Tous deux sont accusés d’enlèvement, avec pour l’homme, en sus de l’enlèvement, des accusations de voies de fait graves et de coups et blessures.

Selon les autorités policières américaines, ce serait 24 % des enlèvements de mineurs qui seraient actés par des personnes complètement étrangères à la famille ou aux relations. Généralement ces enlèvements se faisaient en extérieur, et ciblaient bien plus les adolescents et les enfants en âge d’être scolarisés, avec une propension plus grande pour le genre féminin.