En Allemagne, il y a quelques jours, la base de données et les serveurs de l’hôpital universitaire de Düsseldorf étaient attaqués par des pirates informatiques. Une situation de crise qui avait amené l’hôpital à arrêter momentanément les admissions, et obligé le centre à transférer une patiente dans un autre hôpital, mais plus éloigné. Un trajet qu’elle semble ne pas avoir supporté, puisque sur la presse locale, la patiente, une presque octogénaire serait décédée. Le parquet de la ville Cologne, cité historique situé sur le Rhin, a décidé d’ouvrir un dossier d’instruction pour homicide involontaire.

Annonces

Une première du genre…

Pour les juges en charge du dossier, la femme était décédée des suites du traitement retardé après que les pirates informatiques aient attaqué les ordinateurs de l’hôpital. Si l’instruction lancée, confirme le délit d’homicide involontaire; ce serait la première fois, révèle la presse allemande, que mort d’homme serait directement liée à un piratage informatique. Malgré le secret soutenu de l’instruction, des informations avaient fuité sur la nature de l’attaque subie par l’hôpital de Düsseldorf. Un ‘’Ransomware’’ ou rançongiciel, tel est la dénomination informatique de l’attaque subie.

Un logiciel informatique malveillant, prenant littéralement en otage les données. Le ransomware dans son action agit en appliquant une sécurité de chiffrement sur les fichiers visés, qu’ils soient sur ordinateur ou dans un serveur pour base de données comme c’est le cas pour le centre hospitalier allemand. Et en échange de la clé de décryptage, les hackers demande une rançon.

Annonces

Pour illustration, ce serait pareil que de revenir de son travail le soir, et de découvrir que la porte d’entrée de son domicile est condamnée par un cadenas de dernière génération, dont le code ne vous sera remis qu’après paiement d’une rançon substantielle. En l’occurrence pour les hôpitaux, le besoin d’accéder aux dossiers médicaux et aux systèmes informatiques crée une urgence qui augmente la probabilité que les victimes paient leurs extorqueurs.

À Düsseldorf, le ransomware a envahi 30 serveurs de l’hôpital universitaire, faisant planter les systèmes et obligeant l’hôpital à refuser les patients d’urgence. Du coup, la patiente de 78 ans, dans un état probablement grave avait été envoyée dans un hôpital à Wuppertal à 32 km de Düsseldorf.