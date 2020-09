Les forces aériennes américaines ont réussi un exploit. En effet, elles ont réussi à concevoir et à tester en un temps record un avion de chasse. Selon les précisions qui ont apportées sur cette affaire, l’annonce surprise a été faite par le Dr. Roper. Une information qui a véritablement étonné l’ensemble des observateurs et observatrices de la chose militaire et technologique alors que quelques mois plutôt la même personne faisait une annonce différente. L’appareil a été conçu en seulement 12 mois contre les cinq années qui avaient été préalablement annoncées.

Annonces

Un délai de cinq ans annoncé il y a un an

Hormis la durée plutôt spectaculaire de la conception, aucun autre détail n’a été rendu public sur l’aéronef. Personne ne sait véritablement à quoi ressemble l’appareil conçu en un temps record alors que quelques années plutôt, une durée différente avait été annoncée. «Selon ce qu’en pensent les industriels et ce que m’expliqueront mes équipes, nous allons essayer de fixer une nouvelle cadence pour concevoir un aéronef de A à Z le plus rapidement possible», avait expliqué il y a quelques mois Will Roper, un des membres de la recherche pour l’US Air Force sur la conception d’une nouvelle génération d’avions de chasse. L’appareil devrait succéder aux F-35 et F-22. «À ce jour, j’estime que ce pourrait être cinq ans. Je peux me tromper.», avait précisé l’an dernier l’officiel de l’armée américaine.