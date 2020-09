Angelo Becciu, cardinal influent au sein du Vatican, a déposé sa démission jeudi dernier, quittant ainsi ses fonctions au sein du gouvernement. Il n’aurait fourni aucune explication quant à ce geste surprenant, mais toutefois accepté par le pape François. Un communiqué de presse est venue confirmer cette annonce.

Aujourd’hui, Giovanni Angelo Becciu n’est donc plus préfet de la Congrégation des causes des saints et de ses droits liés au cardinalat. Il avait commencé sa carrière en tant que nonce, à savoir ambassadeur du Vatican à l’étranger. Il avait ensuite occupé le poste de substitut de la Sécrétairerie d’Etat, soit ministre de l’Intérieur.

Une démission surprise pour ce cardinal

Au cours de cette période il est longtemps resté en contact avec le pape Benoît XVI ainsi que le pape François, qui l’a nommé cardinal en 2018. À l’époque, il avait alors pris la direction de l’administration du Saint-Siège, en charge des enquêtes liées aux béatifications ainsi qu’aux canonisations. Important aux yeux du Vatican, ce dernier quitte ses fonctions à l’âge de 72 ans. Pour beaucoup toutefois, il s’agirait là, plutôt d’une sanction.

Un homme visé par une enquête

Son nom est apparu à de multiples reprises à l’occasion d’une enquête menée sur divers montages financiers, dans le but de financer un immeuble londonien, du quartier de Chelsea. En plus de ce dernier, cinq autres employés du « ministère de l’Intérieur » vaticannais sont soupçonnés par les forces de l’ordre. Une enquête aux lourdes conséquences donc, qui pourrait continuer à livrer quelques secrets.