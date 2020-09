Les photos d’un poisson défraient depuis quelques jours les réseaux sociaux zambiens. Un poisson, vieux de plusieurs années serait devenu par la force des choses et des superstitions, la mascotte de l’Université de Copperbelt, une université publique du pays. Et l’animal, surnommé ‘’Mafishi’’ qui selon la presse locale, aurait 22 ans d’âge, aurait brusquement cessé de vivre.

C’était donc pour célébrer et se lamenter de la perte de ce qui était considéré par beaucoup dont de nombreux étudiants, comme un animal porte-bonheur ; que de nombreux internautes avaient pris d’assaut les réseaux sociaux du pays. Des complaintes qui étaient arrivées jusqu’aux oreilles du chef de l’état, et auxquelles Edgar Lungu, avait fait écho.

Quand Lungu fait l’éloge funèbre de ‘’Mafishi’’…

‘’Mafishi’’ était arrivé dans l’Université, à l’issue d’une initiative d’aquaculture il y a plusieurs années et n’avait plus quitté l’institution. Selon la légende, tout étudiant qui au cours de ses pérégrinations au sein de l’université arrivait à voir ‘’Mafishi’’ était assuré d’un issue favorable aux examens de fin de d’année. Une grande perte donc pour les étudiants qui avaient tenu à faire en l’honneur du poisson une marche funèbre, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Le président zambien, Edgar Lungu, lui-même sur Facebook, écrivait : « La grandeur d’une nation et son progrès moral peuvent être jugés par la manière dont ses animaux sont traités ». Une citation de Mahatma Gandhi ; à laquelle le chef de l’exécutif zambien avait ajouté : « Vous nous manquerez tous. Je suis heureux que vous ayez reçu une fin digne. Vous nous manquerez tous ». Aucuns détails n’avaient pour l’instant, filtré sur la cause et les circonstances de la mort du poisson. Mais déjà selon la presse locale, des propositions d’embaument étaient évoquées.