Les 30 heures imposées aux enseignants dits aspirants suscitent toujours et encore des mécontentements. En effet, mardi 13 octobre, des objets occultes ont été placés devant le bureau du censeur du Ceg Ekpè dans la commune de Sèmè-Podji. C’est le fétiche zangbéto qui a été utilisé pour protester contre la mise en oeuvre des 30 heures de cours hebdomadaire.

Les aspirants au métier de l’enseignement en service au collège d’enseignement général d’Ekpè dans la commune de Sèmè-Podji en colère contre les membres de l’administration dudit collège. Ils ont exprimé leur mécontentement mardi 13 octobre en empêchant le directeur des études du collège d’intégrer son bureau.

Ils ont opté pour les moyens occultes pour arriver à leur fin. Du coup, un message a été laissé sur la porte du bureau du censeur intitulé “non aux 30 h, non à la liste de déploiement des aspirants“. Les auteurs ont également adressé de messages hostiles au ministre Kakpo et au chef de l’Etat.

Les dignitaires du culte zangbéto interpellés ont indiqué n’avoir pas été associés à l’acte. Il a fallu l’intervention de la police républicaine pour dégager les objets occultes disposés à l’entrée du bureau du censeur.

