La convocation du président de l’Union des Magistrats du Sénégal par l’Inspection générale de l’Administration judiciaire (IGAJ) et le conseil supérieur de la Magistrature, continue de faire jaser dans le pays. « La traduction de M Teliko devant l’organe disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature est totalement injustifiée et apparaît comme une énième tentative de museler l’UMS et son président, dans leur combat pour l’indépendance de la justice » a dénoncé dans un communiqué les organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme.

Souleymane Teliko peut également compter sur le soutien de la Cour des comptes sénégalaise. Le comité de juridiction de cette cour a dans un communiqué appelé à l’arrêt immédiat de toute procédure contre le président de l’UMS. Il estime que M Teliko n’a fait que défendre la dignité des magistrats et l’indépendance de la justice au cours de sa sortie médiatique. En effet, ce dernier avait fait cas de violation des droits de la défense et de la présomption d’innocence de Khalifa Sall, dans la presse. Ces propos n’auraient pas plu au ministre de la justice qui a saisi l’inspection générale de l’Administration judiciaire pour l’ouverture d’une enquête.

Il faut éviter de faire de la magistrature un enjeu politique

C’est ainsi que les ennuis du président de l’UMS ont commencé. Il est tour à tour convoqué par l’IGAJ et l’organe disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Premier président de la Cour suprême du Sénégal sans prendre position a fait savoir dans un communiqué que le ministre de la justice Malick Sall ne dispose « d’aucun pouvoir disciplinaire, même à l’égard des magistrats du parquet et ne peut que dénoncer au Conseil Supérieur de Magistrature les faits motivant les poursuites judiciaires ». Cheikh tidiane Coulibaly ajoute que seul le CSM (tribunal des pairs) peut sanctionner un magistrat. Il va par ailleurs exprimer ses doutes sur les réelles motivations de la mobilisation des magistrats.

Pour lui il faut éviter de faire de la magistrature un enjeu politique. Le ministère de la justice a quant à lui invité les médias à un point de presse demain vendredi 09 octobre à 10 heures au Café de Rome à Dakar. La convocation du magistrat Souleymane Teliko par l’inspection générale de l’Administration de la justice et par le Conseil Supérieur de la Magistrature sera au menu de ce face à face avec la presse.