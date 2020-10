Le président sénégalais Macky Sall a apporté son soutien à la fondatrice de la société The Diarra Blu, Diarra Bousso. Via un tweet, le numéro un sénégalais a exprimé sa satisfaction de voir cette dernière figurer parmi les 10 premiers des 22 000 entrepreneurs africains du concours ABH2020. Il a par la suite invité ses abonnés à suivre son exemple, en aidant @DbDiarraBousso à accéder à la meilleure place « en utilisant et RT #GenerateConsciousCreation ».

« Elle a fait preuve de courage et de persévérance »

Le tweet du président sénégalais a reçu plus de 730 « j’aime » et retweeté plus de 380 fois. Dans la section des commentaires, plusieurs internautes, à l’instar du chef de l’Etat, se sont réjouis de la place occupée par l’entreprise de Diarra Bousso. « Félicitations @dbdiarrabousso pour son entreprise @thediarrablu figurant dans les 10 parmi les 22000 au #ABH2020. Celà nous rappelle #startupindia qui similairement récompense les entreprises innovantes @amadou_ba_ » a écrit un internaute. « Je me joins à vous Excellence pour féliciter notre jeune compatriote. Elle a fait preuve de courage et de persévérance dans son parcours et mérite notre soutien. Ses initiatives sont bonnes et porteuses de croissance pour notre industrie textile. Ibrahima Macodou Fall » a encore laissé voir un internaute Sénégalais.

Une jeune génération d’entrepreneurs africains

Pour rappel, Africa’s Business Hereos 2020 (ABH 2020) est un concours lancé par l’initiative Africa Netpreneur Prize de la fondation du milliardaire chinois Jack Ma. Il a pour objectif d’apporter une aide et inspirer une jeune génération d‘entrepreneurs africains, peu importe le secteur d’activité, l’âge ou le genre. Par ailleurs, il a pour intention de mettre en place des économies africaines plus inclusives et plus soutenables pour le futur de l’Afrique.