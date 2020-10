Le consulat du Sénégal est au centre d’une polémique depuis quelques jours. Selon le témoignage d’une dame qui se présente sous le nom d’Oumou G, son mari a été passé à tabac par des agents en poste dans ce service d’Etat. D’après sa relation sur Facebook, elle s’était présentée au consultat en compagnie de son époux dans le but de renouveler son passeport et récupérer sa pièce d’identité biométrique. Dans un premier temps, les services du consulat lui font savoir que sa pièce d’identité n’est pas disponible. Ils lui proposent alors d’introduire une nouvelle demande et réclament 15 euros 50 pour le timbre. Ce qu’elle a payé. Elle attendait donc pour la photo quand on lui signale que sa carte d’identité a finalement eté retrouvée.

La dame dit avoir alors demandé si les frais de timbres pris précédemment lui seront remboursés. La réponse est négative. Elle explique à son mari la situation et celui-ci décide d’aller les voir pour protester de vive voix. Un gendarme en poste et l’agent auprès de qui il a protesté, lui demandent alors de les suivre. Ils descendent au rez de chaussée et enferment son mari dans un bureau avant de le passer à tabac.

“Il en ressort avec des coups au visage et des blessures“

“Ils l’ont étranglé et lui donnaient des coups en même temps. Mon mari leur a dit qu’il s’étouffe mais ils ne se sont pas arrêtés. Il a essayé de recupérer le téléphone de mon Mari pour qu’il n’enregistre pas ce qui s’est passé. Et c’est là qu’il a reussi à s’échapper. Il en ressort avec des coups au visage et des blessures au niveau de l’oreille, du cou et des mains” a t-elle témoigné. Cette présumée affaire d’agression est prise très au sérieux par le Dakar. Le ministère des affaires étrangères du pays a déjà ouvert une enquête.

“Dès qu’elles ont été informées de cet incident, les autorités du Ministère ont demandé au Consul général de faire un rapport circonstancié sur les faits allégués. Ce rapport a été reçu au Département le jeudi 1er octobre 2020. En plus de ce rapport, une mission d’inspection interne du Département sera incessamment dépêchée à Paris afin de mener une enquête exhaustive et faire un rapport dans les meilleurs délais” informe-t-il dans un communiqué. Il prévient par ailleurs que toutes les mesures appropriées que requiert cette affaire, seront prises avec diligence , conformément à sa vocation d’assurer un service public de qualité, accessible et convivial.