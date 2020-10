En Turquie, malgré le fait que le pays soit un pays musulman, la vente et la consommation d’alcool sont légales. Mais cela n’empêche pas que des lois diverses et certaines restrictions viennent règlementer le secteur. Notamment, il est interdit en Turquie, tout type de publicité et de présentation de boissons alcoolisées. Interdites également les campagnes, promotions et toute activité qui encourage la consommation et la vente de boissons alcoolisées sur tout type de média.

Mais le fait est, que l’alcool est devenu cher en Turquie en raison de la hausse des taxes sur les produits du secteur ces dernières années. Résultat : les distilleries clandestines se sont développées et l’alcool frelaté coule à flots. Depuis vendredi, révélait la presse turque ce mardi, c’est une quarantaine de personnes qui sont décédées après avoir consommé de l’alcool frelaté.

44 personnes décédées

La hausse des taxes sur l’alcool, selon les observateurs, a eu pour principale conséquence en Turquie, un développement de la distillerie artisanale clandestine ; avec une propension accrue des consommateurs à essayer les boissons faites maison, bien moins chères. Pourtant ces boissons pouvaient s’avérer dangereuses pour les consommateurs, puisque l’Etat était dans l’incapacité d’avoir regard sur la qualité de leur production. Il n’était donc pas rare de voir relater dans la presse nationale, des cas d’intoxication grave à l’alcool frelaté.

La semaine écoulée ce serait 44 personnes qui auraient perdu la vie après avoir consommé ces boissons faites maison. 44 personnes dans sept provinces différentes du pays. Les premiers décès ont été signalés dans la province occidentale d’Izmir. Le nombre de personnes décédées là-bas est passé à 18 vendredi, plaçant la province en tête de liste.

Des décès qui ont induit un regain de la répression contre les distilleries clandestines. Un entrepôt, une résidence et cinq distilleries auraient été perquisitionnés et 12 suspects placés en détention dans la seule province d’Izmir. En avril dernier, la police turque avait saisi dans une de ses perquisitions dans le sud-est du pays, 3600 litres d’alcool frelaté.

