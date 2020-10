Au moins trente armes ont été saisies par les forces de sécurité belges. D’après les informations données par le parquet de la ville d’Anvers, hier mardi 20 octobre 2020, au nord de la Belgique, cette saisie d’armes a eu lieu dans le cadre d’une enquête ouverte depuis l’arrestation de deux personnes dans un péage au nord de la France. Hormis, les armes à feu découverts, la police belge a également trouvé des « documents avec des formules chimiques et des numéros de conteneurs ».

« Association de malfaiteurs »

Toujours selon le parquet, à ces derniers s’ajoute environ 150 000 euros en liquide découverts, ainsi que de la drogue. Notons qu’un couple avait été arrêté en France, le 05 octobre dernier. Il s’agit en effet d’un homme de 42 ans et d’une femme âgée de 38 ans, poursuivis par la justice pour « association de malfaiteurs, violation de la loi sur les armes et la drogue et blanchiment d’argent ». Un communiqué a fait savoir qu’au cours de l’interpellation, la police avait trouvé sur ces derniers, un sac de sport qui contenait « quatre kalachnikovs, une arme à feu, quatre chargeurs et 250 cartouches ».

« Un lien évident » avec la Belgique

Les informations ayant découlé d’une enquête ouverte suite à cette découverte, ont permis d’établir « un lien évident » avec la Belgique. Cette dernière est fortement touchée par la criminalité, surtout dans la région d’Anvers. L’enquête a permis de réaliser une perquisition à Borgerhout (Anvers) et à Ravels, au nord de la Belgique. C’est à ce moment que le lourd arsenal a été découvert par les enquêteurs belges.