Alors que l’on pensait que le Sahel était entièrement désertique, la réalité est toute autre. En effet, une étude satellite ayant permis d’analyser cette région de l’Afrique, et réalisée par une équipe du centre national de la recherche scientifique (CNRS), a mis au jour des zones où la végétation existe. Il s’agit d’une surface où se trouve environ deux milliards d’arbres, dans une zone dont la superficie estimée à plus d’un million de kilomètre carré.

Un point sur la quantité de carbone enregistrée

Selon les explications de Jérôme Chave, écologue au CNRS, ces informations seront utiles en ce qui concerne l’évaluation des données relatives au changement climatique. A l’en croire, ce décompte permet de faire un point sur la quantité de carbone enregistrée par la biosphère, tout en soulignant que ce sont des données qui permettront d’avoir une idée claire et précise sur le cycle effectué par le carbone.

« Il y a des écosystèmes qui sont non-forêts »

« Et une bonne connaissance de la biosphère passe d’abord par une bonne connaissance de où est la végétation. Aujourd’hui, on décrit la végétation comme des grandes régions, la forêt tropicale, par exemple, mais on fait des cartes qui sont très, très simplistes. On a de la forêt où il y a des arbres et où il y a des écosystèmes qui sont non-forêts où on imagine qu’il n’y a pas d’arbres et en fait, la réalité est beaucoup plus complexe que ça » a-t-il ajouté.