Karim Benzema est revenu au cours d’un entretien qu’il a accordé à Movistar+ sur la fin brusque que sa carrière a connu au sein de l’équipe nationale de France. Pour l’avant-centre du Real Madrid CF, qui n’arrive jusque-là pas à s’expliquer pourquoi les responsables du football français ne lui ont pas donné une seconde chance, l’ordre serait peut-être venu d’en haut.

“Les choses viennent d’en haut…”

« Je pense que tous les joueurs veulent jouer en équipe nationale. J’avais un problème et je me suis dit : ‘Je dois parler au coach’. Mais je n’ai jamais eu d’explication, je pense que ce sont des choses qui viennent d’en haut. », a notamment fait savoir le natif de Lyon. Il n’a pas manqué de faire part de ses sentiments sur son absence à la dernière coupe du monde. Pour lui, le manque d’explication sur le motif de son renvoie de l’équipe de France lui a fait plus mal que son absence à la compétition internationale de football.

Ses regrets

« La Coupe du Monde 2018 ? Ça ne m’a pas fait mal de voir qu’ils étaient champions du monde, j’aurai voulu y être, bien sûr, mais j’ai gagné des Ligues des champions… Et beaucoup de titres. Honnêtement, ça m’a fait plus mal qu’ils ne m’aient pas donné d’explications que de ne pas avoir remporté la Coupe du monde. Mais peu importe, je me concentre sur mon club et c’est fini », a précisé Karim Benzema.

À lire