La diplomatie béninoise offensive, exposée aux parlementaires de la 8ème législature. A travers une séance de travail effectuée en fin de semaine dernière, le ministre des affaires étrangères et de la coopération a échangé avec les députés sur les choix stratégiques opérés par le Bénin pour asseoir sa nouvelle vision de la diplomatie.

Aurélien Agbénonci, ministre des affaires étrangères et de la coopération face aux députés à l’Assemblée nationale. Le chef de la diplomatie béninoise est allé exposer aux élus du peuple, les nouvelles orientations apportées par le gouvernement en vue du rayonnement du réseau diplomatique et consulaire. A cet effet, le bilan de la réforme du réseau diplomatique et consulaire mis en œuvre sur la période 2016-2020 a été présenté.

Le ministre des affaires étrangères n’a pas manqué d’évoquer la rationalisation des effectifs au sein des postes diplomatiques, l’évolution de la carte diplomatique ainsi que du coût du réseau. La séance a permis aux députés de mieux appréhender les nouveaux modes de représentation sans oublier la mobilisation d’outils modernes au service de la diplomatie béninoise.

A noter que la rencontre explicative de la nouvelle vision diplomatique du Bénin à l’endroit des élus du peuple a été l’occasion pour le chef de la diplomatie Aurélien Agbénonci de faire le point de la mobilisation des ressources financières acquises auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux mais aussi des recettes directes pour le compte du Trésor public.