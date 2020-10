La marche pour une alternance en 2021 au Bénin est sans répit pour le professeur Joël Aïvo. Même en temps de trêve dans son dialogue itinérant à travers le pays, il se coltine des séances d’échanges avec des organisations citoyennes sur les sujets préoccupants de l’actualité nationale et sur son offre d’alternance en 2021. La journée du mardi 6 octobre a été celle d’un marathon qui a vu défiler au cabinet de l’universitaire sis à Cotonou, des aspirants à un changement de cap à l’occasion de la présidentielle de 2021. C’est par l’organisation Génération Lumière du Bénin que le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021 a débuté les échanges.

Une dizaine de membres représentant l’organisation s’est entretenue avec la cheffe de cabinet qui à l’occasion était assistée du chargé de missions Jeunesse. Avec des démembrements dans une cinquantaine de quartiers de la commune d’Abomey-Calavi, cette association s’investit dans l’éducation, les loisirs et en faveur des jeunes depuis 2013. En croire son président, l’organisation n’a jamais eu foi à l’actuel chef de l’Etat béninois. C’est pourquoi, elle avait choisi le candidat Lionel Zinsou en 2016. Et, les résultats du quinquennat finissant confirment les craintes de ses membres. Pour contribuer au changement de cap, elle s’engage d’office à soutenir la candidature du professeur Joël Aïvo à l’élection présidentielle de 2021. Ravie de cet engagement, la cheffe de cabinet du constitutionnaliste a salué la démarche de ses visiteurs. Elle a saisi l’occasion pour leur présenter le projet alternatif du professeur Aïvo articulé autour de cinq axes : rassembler les Béninois, restaurer la démocratie, relancer l’économie, redistribuer le revenu national, repositionner le Bénin sur la scène internationale.

Revoir le problème de l’emploi au Bénin

La deuxième organisation reçue au cabinet de Joël Aïvo ce mardi est le Conseil national pour l’emploi des jeunes (CONEJ). Les responsables de cette association engagée contre le sous-emploi et le chômage ont confié au staff du très probable candidat à la présidentielle de 2021 leur déception par rapport au bilan du quinquennat présidentiel finissant en matière d’emploi des jeunes. Ils ont indexé la destruction des emplois et la loi sur l’embauche dont ils réclament l’abrogation. Alors, ils ont décidé d’aller écouter les approches de solution du constitutionnaliste Joël Aïvo pour le recul du chômage et du sous-emploi.

Au nom du staff, la cheffe de cabinet du professeur a décliné les idées fortes du candidat du rassemblement : abroger la loi sur l’embauche qui précarise l’emploi et mettre en œuvre un programme de formations accélérées pour accroître l’employabilité des diplômés béninois, prioritairement dans le secteur du numérique. En plus de ces mesures, elle a précisé qu’une fois que les monopoles économiques vont être cassés, que les entreprises vont de nouveau prospérer et l’emploi sera aussi disponible. La délégation du CONEJ a dit avoir pris bonne note et, espère contribuer aux côtés du candidat du rassemblement à redonner dans quelques mois le sourire aux diplômés sans emploi. Représenté dans une quarantaine de communes au Bénin, le CONEJ aide les jeunes diplômés à acquérir de nouvelles compétences pour augmenter leurs chances de trouver un emploi.

Restaurer la démocratie

Selon le Mouvement des jeunes engagés pour la démocratie et le développement durable, le Bénin sans la démocratie n’est pas «notre pays ». C’est pourquoi, les membres de ce mouvement citoyen ont très tôt désapprouvé les actes du régime en place tendant à restreindre les libertés. Ils ont désapprouvé les cas des organisations estudiantines et syndicales de même que les réformes politiques ayant occasionné des élections exclusives. La position du professeur Aïvo étant la même que la leur sur les mêmes questions, ils ont décidé de s’engager à ses côtés pour « sauver le Bénin de l’oppression ». Reçus par la Chef de cabinet assistée du Conseiller spécial de Joël Aïvo, ils ont énuméré les actions citoyennes déjà menées sur le terrain et ont écouté l’exposé sur le projet alternatif du constitutionnaliste.