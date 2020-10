Plus de répit pour le leader du Rassemblement. Les audiences à son cabinet se multiplient à quelques mois de la Présidentielle de 2021. En début de semaine, le Professeur Joël AÏVO s’est entretenu avec une délégation du mouvement “Ensemble pour un Bénin Démocratique et Prospère”. Les responsables du mouvement ont manifesté leur soutien et accompagnement franc à l’universitaire pour le renouveau du Bénin.

Joël AÏVO reçoit plus que jamais des adhésions massives quant à sa volonté de restaurer la démocratie au Bénin. Lundi 19 octobre 2020, le leader du Rassemblement a échangé avec une délégation du mouvement “Ensemble pour un Bénin Démocratique et Prospère” sur ses aspirations à gouverner la nation et à redonner espoir au peuple.

Une quinzaine environ, les membres de l’organisation politique d’envergure nationale œuvrent à restaurer au Bénin, ses valeurs démocratiques. Ainsi, la gouvernance actuelle du Bénin a été passée en revue par Lhéry GANDAHO, secrétaire exécutif du mouvement et porte-parole de la délégation. De ses interventions, on retient que le Bénin sous la rupture est secoué par les libertés individuelles confinées, le développement social mal en point, le problème du chômage et bien d’autres.

Occasion pour l’ex doyen de la faculté de droit et de science politique de l’université d’Abomey-Calavi de repréciser à ses hôtes les cinq axes qui sous-tendent son projet pour le Bénin à savoir rassembler les béninois et apaiser la tension; restaurer la démocratie; relancer l’économie; redistribuer la richesse et enfin repositionner le Bénin sur la scène internationale. « Il ne nous reste plus rien à faire que de nous battre. Nous battre pour nos parents, nos frères, les jeunes, les femmes, et nos enfants. Leur avenir dépend du combat que nous allons mener aujourd’hui », a conclu Joël AÏVO.