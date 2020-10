Les forces de l’opposition s’activent pour marquer leur présence à la présidentielle de 2021. Les adhésions se multiplient notamment pour la dynamique « s’engager pour le Bénin ». La plateforme des forces vives engagées contre le régime de Cotonou a reçu mardi 27 octobre l’adhésion de la Ligue Nationale de la Jeunesse Komi Koutché (LNJKK).

Restaurer la démocratie chèrement acquise et l’Etat de droit bafoué depuis 2016 au Bénin. C’est la vocation de la Ligue nationale de la jeunesse Komi Koutché qui a rejoint mardi 27 octobre la dynamique « S’engager pour le Bénin ». Un outil politique au service du peuple et dont les idéaux sont partagés par les militants et militantes du mouvement.

En effet, les violations de droits de l’Homme, les privations de liberté et autres atteintes à la personne humaine que subissent les populations n’émoussent pas l’ardeur de la Ligue Nationale de la Jeunesse Komi Koutché (LNJKK) qui entend mener le combat aux côtés des barons de l’opposition. « Depuis 2016, le pouvoir Talon, loin de créer des conditions favorables à l’épanouissement de la jeunesse béninoise, a plutôt jeté dans la rue des millions de jeunes, en détruisant systématiquement les emplois », a fait savoir le président Bill Soulémane Kingninouho.

L’objectif de ce ralliement à la plateforme « S’engager pour le Bénin » est de redonner espoir à la jeunesse manipulée, bâillonnée, laissée pour compte mais aussi et surtout un nouveau projet plus inclusif autour des grandes priorités dont la réforme du système éducatif et sanitaire, la redynamisation de la diplomatie et la protection des populations vulnérables, la refonte du système politique, l’emploi des jeunes, la réforme du système judiciaire, le pouvoir d’achat, a annoncé Bill Souleymane Kingninouho, le président du mouvement.