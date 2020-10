Le jeune artiste Nikanor fait l’objet depuis quelques heures de violentes critiques sur la toile après un direct publié sur Facebook. Chouchou de nombreux fans béninois, il a récemment sorti un duo avec l’artiste Sèssimè (morceau également salué par les mélomanes). Mais sa récente réaction semble avoir déchaîné contre lui la fureur des internautes.

Il avait été accusé d’avoir honni une jeune femme qui, sous le coup de l’euphorie était montée sur scène en pleine prestation avant de se faire écarter. Lors de son direct, en tentant de corriger le tir, Nikanor a malencontreusement déchaîné la fureur des internautes. Et pourtant, son initiative était louable : rétablir l’honneur de la jeune femme qui était moquée sur la toile après avoir été repoussée.

Nikanor se justifie et s’enfonce

Demandant aux internautes de cesser d’humilier la jeune femme, il a voulu justifier son geste envers cette dernière par les consignes de sécurité contre le coronavirus. Mal lui en a pris ! Les internautes avaient en tête le duo avec Sèsssimè dans lequel, il ne respectait point les règles sanitaires. Depuis il est la cible des internautes qui l’accusent d’arrogance et qui lui prédisent déjà, pour certains, une courte carrière. Autre bourde, l’artiste a qualifié la presse spécialisée (qui le soutient depuis le début) de presse à scandale.

Les internautes déchaînés, soutenus par les pages spécialisées dans la musique, affirment qu’il a manqué de respect à ses fans et à la presse. Des milliers de commentaires négatifs accompagnent son post mais aussi ceux des pages qui s’en prennent à lui. Pour calmer le jeu, ses plus grands soutiens l’appellent à présenter des excuses publiques sur la toile, parce qu’avant tout un artiste se doit d’être humble disent-ils : “Mon frère Nikanor ! Sincèrement sans te mentir, après ton comportement envers la fille lors de ta prestation avec sessimè, j’ai l’impression que tu deviens de plus en plus arrogant et tu as intérêt à être courtois envers tes fans, sinon tu n’est rien sans les fans quelque soit son talent. Cordialement merci.” a par exemple conseillé l’internaute Kagnon D.