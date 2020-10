Le virus de la démission qui a atteint certains partis politiques ces derniers jours n’a pas épargné le parti Restaurer l’Espoir (RE) de Candide Azannaï. Le parti a enregistré la démission d’un de ses hauts responsables. Justin Epkelikpezé a quitté le parti. L’ancien élu communal de Cotonou n’est plus un militant du parti Restaurer l’Espoir. L’homme a déposé sa démission, le 12 octobre, à travers une lettre adressée au président du parti.

« … je voudrais humblement vous déposer ma démission du Parti Restaurer Espoir (RE) », indique-t-il dans sa lettre. Sans aller dans les détails, le désormais ancien Secrétaire national à la Jeunesse et à l’éducation a indiqué la raison de son départ. «Je voudrais me consacrer désormais à ma famille, à mon intime conviction et aussi à ma thèse », a renseigné celui qui devient l’ex-coordonnateur du département du Littoral du parti. Dans sa correspondance déposée le 13 octobre, Justin Epkelikpezé écrit : «Monsieur le président, Je viens par la présente vous remercier pour tout le parcours politique que nous avons ensemble entamé depuis plus de 15 ans ». Il s’en va en gardant en mémoire les combats menés.

«Je garde de ce parcours un très bon souvenir. Nous avons connu des hauts et des bas, des moments de joie et des moments de tristesse », souligne-t-il. L’un des partis qui ont porté Patrice Talon au pouvoir, le parti Restaurer l’Espoir dont le président Candide Azananï a été ministre sous Talon va basculer dans l’opposition en 2017. Malgré l’obtention de son récépissé d’enregistrement, le parti va s’abstenir de participer aux élections communales du 17 mai 2020. Car, le parti est le noyau dur de ‘’La Résistance’’, une plateforme née un peu avant les législatives de 2019.