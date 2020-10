Les Petites et moyennes entreprises (PME) de pré-collecte des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué ont bénéficié de l’appui de l’appui du gouvernement. Ce mercredi 14 octobre 2020 au stade Général Mathieu Kérékou, le ministre de Cadre de vie José Tonato a procédé à la remise de 550 tricycles à ces PME. Cette remise de tricycle vise à assurer efficacement le service de pré-collecte et de couvrir les 69 zones de pré-collecte des déchets solides ménagers.

Car, depuis que la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) a démarré ses activités le 18 décembre 2019, le service de pré-collecte ne couvre que 43 zones dont 20 à Cotonou, 13 à Abomey-Calavi, 4 à Porto-Novo, 2 à Ouidah et deux à Sèmè-Kpodji. Le service de collecte directe des déchets était disponible dans 11 quartiers. Le montant total de ces tricycles est de 1.071.125.000 Francs CFA. Ces tricycles ont été acquis sur le budget de l’Etat béninois.

Selon le contrat signé avec le fournisseur, les PME vont recevoir 275 tricycles qu’elles vont éprouver durant un mois et le reste après satisfaction. Elles vont faire le remboursement sur neuf mois. Une formation théorique et pratique de deux jours est prévue à l’endroit des conducteurs et superviseurs des PME afin de garantir une bonne utilisation de ces tricycles. Le fournisseur va installer un garage dans chaque commune pour une durée de 18 mois afin de d’assurer le service de réparation et de pièce de rechange.