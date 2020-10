L’organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples (ODHP) va tenir son 4è congrès ordinaire à Cotonou le 31 octobre 2020 sous le thème « plus jamais ça ! ». L’ODHP co-organise ce congrès avec la diaspora béninoise. C’est à travers un communiqué de Maître Aboubakar Baparapé, président de l’ODPH que l’organisation de ce congrès a été annoncée. Trois sites hébergent cette activité. Il s’agit du Chant d’oiseau à Cotonou, la mairie à Lokossa et le Centre Don Bosco à Parakou.

Selon le communiqué, «l’humanité entière est vent debout partout contre les injustices sociales, les abus de toutes sortes pour dire : «Toute vie humaine compte » ». Mais, au Bénin, le mépris pour les droits humains entraîne des brimades et tracasseries diverses. L’ODHP estime que sur le plan de la participation à la gestion de la cité, le Béninois analphabète en langue française est exclu des droits du citoyen. Plus encore, «les libertés collectives, presse, expression, association, réunion, manifestation sont entravées par des lois scélérates ». Et «au nom de la loi sur le numérique, la libre opinion est étouffée et passible d’emprisonnement ; des journaux sont arbitrairement interdits avec la couverture d’une justice aux ordres ». En clair, cette organisation pense qu’il y a «trop de crimes politiques et de sang, trop de torture, d’escadrons de la mort, d’exécutions extrajudiciaires, de tentatives d’assassinat d’opposants, d’exilés politiques, aujourd’hui encore sous le pouvoir de Talon ».

«Trop de violations des droits humains et c’est ce qui justifie la nécessité d’en finir avec l’impunité sous toutes ses formes et avec toutes les conséquences pour les fautifs et pour les victimes », souligne l’ODHP dans son communiqué. Et c’est à cette œuvre de salubrité publique humaniste qu’elle s’attèle avec ses militants et sympathisants avec le concours des démocrates et patriotes du Bénin et de par le monde. Alors, à l’occasion de son 4ème congrès, elle invite «le peuple et la jeunesse, toutes les bonnes volontés à la soutenir afin qu’à la suite du congrès, les pressions des luttes des défenseurs des droits humains, du peuple, des démocrates du Bénin et du monde, le respect des droits humains et des peuples avec une justice indépendante et équitable deviennent une réalité palpable dans notre pays ».