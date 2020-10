Pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2020, le président de l’assemblée nationale procède ce mardi 27 octobre, à la présentation de son troisième rapport d’activités pour le compte de la 8ème législature. Habitué, Louis Vlavonou se prêtera une fois encore à cet exercice que beaucoup jugent déjà passé comme une lettre à la poste.

La séance plénière du mardi 27 octobre à l’assemblée nationale sera entre autres consacrée à l’adoption ou non du rapport d’activités du président de l’institution parlementaire. Le troisième depuis l’installation de la 8ème législature, ce rapport d’activités est en même temps, le rapport de tous les élus de la nation.

En effet, cet exercice de présentation du rapport d’activités du président de l’assemblée nationale cadre avec les dispositions du Règlement intérieur du parlement notamment en son article 21 qui précise entre autres que le Président de l’Assemblée nationale doit rendre compte à l’Assemblée nationale de ses activités. L’Assemblée en délibère et adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres.

Le rapport d’activités du président de l’assemblée nationale prend en compte la participation des députés aux travaux, les activités au plan extérieur et de la diplomatie parlementaire, les activités des réseaux, des groupes Interparlementaires d’Amitié et du Parlement des Jeunes du Bénin, les missions des parlementaires béninois à l’étranger et biens d’autres.