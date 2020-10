Depuis fin septembre 2020 où a démarré la rentrée des classes sur toute l’étendue du territoire nationale, ce n’est que lundi dernier que les responsables de l’agence nationale pour la promotion de l’emploi (Anpe) ont convié les enseignants dits aspirants à formaliser leurs contrats de travail. Sur le document les 30 heures de cours par semaine sont clairement maintenus.

En dépit des nombreuses rencontres formelles et informelles tenues par les responsables syndicaux et les autorités en charge de l’éducation au Bénin mais aussi entre le Chef de l’Etat et les centrales syndicales, les 30 heures de cours par semaine figurent encore clairement dans le contrat des aspirants. Appelés pour la signature de leur contrat lundi 19 octobre 2020, ils ont malheureusement constaté le maintien de la masse horaire.

Au siège de l’Anpe à Cotonou, les aspirants venus nombreux faire cette formalité ont montré leur désapprobation. Par ailleurs, l’article 4 du contrat proposé par l’agence nationale pour la promotion de l’emploi précise que « la masse horaire minimale d’activités pédagogiques à accomplir par le travailleur se présente comme suit : 30h au maximum par semaine dont 28h de cours et 2h d’animation pédagogique ».

Les enseignants dits aspirants ne peuvent plus s’engager dans d’autres établissements sans l’accord du directeur départemental. Le contrat le précise toujours à l’article 4 que l’aspirant ne peut exercer aucune activité rémunérée dans le secteur de l’éducation, sauf sur autorisation spéciale du directeur départemental.