Le second compact du programme Millénium challenge corporation (MCC) dont a bénéficié le Bénin de la part des Etats-Unis d’Amérique s’achemine inexorablement vers sa fin. Et, les autorités béninoises et même la population lorgnent déjà un troisième compact. Mais voilà ! En visite au Bénin, depuis ce lundi 12 octobre 2020, pour le faire le point sur l’exécution des deux Compacts, le directeur général de MCC, Sean Caimcross a indiqué que des doutes subsistent quant à l’existence d’un troisième compact pour le Bénin.

De ses explications, Il n’y aucune certitude par rapport à l’existence d’un troisième compact. Mais, si ce troisième compact devient réalité, ce serait dans le domaine du transport notamment le transport entre le Niger et le Bénin. Car, le gouvernement des États-Unis a décidé pour la suite du programme, de rendre ce Compact régional. Et donc, il n’existera pas de troisième Compact. Au lieu de travailler avec chaque pays, le nouveau Compact régional à venir, verra deux ou trois pays se mettre ensemble, pour le programme.

Il a précisé que même si un compact régional doit exister, il est «absolument nécessaire qu’il y ait cet équilibre entre le développement économique et le maintient de la démocratie ». L’objectif principal à travers le compact de MCC c’est de réduire la pauvreté à travers l’essor économique. Et cet objectif doit être réalisé dans le maintien d’un équilibre. Le MCC veut que «le développement soit effectif et que les projets fonctionnent mais qu’au même moment le niveau de la démocratie reste le même et pourquoi pas continuer d’évoluer ».

Un bon partenaire

Le directeur général de MCC, Sean Caimcross a salué les efforts du Bénin dans la mise en œuvre des compacts. «Malgré la pandémie du coronavirus qui aurait pu ralentir les choses, nous avons été agréablement surpris de voir que les choses ont quand même vraiment évolué », a-t-il souligné. Et « nous avons eu cette preuve en rencontrant les parties prenantes dans ce projet ». Mieux, Sean Caimcross trouve que «le Bénin s’est démarqué de manière exceptionnelle dans la réalisation du projet » avant de conclure que «c’est vraiment un excellent partenaire ». Pour rappel, le Bénin a bénéficié de deux compacts MCC. Le premier qui s’élève à 307 millions de dollars a permis au Port de Cotonou de doubler son trafic. Ceci a été possible grâce au partenariat effectif du gouvernement qui a vraiment été un partenaire hors pair dans ce projet, qui a soutenu ce projet et qui a travaillé très dure pour qu’il reste une réalité. En ce qui concerne le second compact actuel qui s’élève à 375 millions de Dollars, il a pour but d’améliorer l’accès de l’électricité et d’assurer l’accès à l’électricité pour au moins 10 millions de personnes.