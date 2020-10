A moins de deux semaines de la présidentielle US, le candidat démocrate Joe Biden, favorable dans les sondages, avait été la cible d’un jeune, qui faisait des recherches sur comment le tuer. Actuellement dans les mailles de la police fédérale FBI, Alexander Hillel Treisman, âgé de 19 ans, puisque c’est de lui qu’il s’agit, avait été arrêté le 28 mai à Kannapolis en Caroline du Nord avec de nombreuses preuves qui pouvaient justifier le bien fondé de ses recherches.

D’après un document judiciaire daté du 6 octobre et révélé ce jeudi par le journal Daily Beast, il avait été découvert dans son véhicule hors d’usage, des armes dont un fusil d’assaut semi-automatique, ainsi que de matériels explosifs. Les forces de l’ordre ont découvert également en sa possession des livres sur la fabrication de bombes et 509 000 dollars.

Intéressé pour les incidents terroristes et les tueries

Les investigations poursuivies après son arrestation ont permis de découvrir dans son téléphone et des ordinateurs, 1248 vidéos et 6721 images à caractère pédopornographique. Sur le réseau social Facebook, le jeune homme avait posté également un message intitulé « devrais-je tuer joe biden? » le 15 avril. D’après les procureurs fédéraux, Alexander Hillel Treisman avait effectué des recherches sur internet entre mars et mai sur la situation géographique du domicile du challenger de Donal Trump, la législation sur les armes et des appareils de vision nocturne.

Toujours, d’après le document judiciaire révélé par le journal, il s’était rendu à quelques kilomètres de la maison de Joe Biden dans un restaurant, et écrit un mémorandum se terminant par le mot «exécuter». D’après la même source, le jeune homme a indiqué lors de ses auditions « être intéressé pour les incidents terroristes et les tueries de masse ». Pour le moment, il n’est inculpé que pour le dossier de pédopornographie.