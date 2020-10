Le 8 octobre, la Commission américaine pour les débats présidentiels, CPD, annonçait que pour la santé et la sécurité de toutes les parties concernées, le deuxième débat présidentiel, prévu le 15 octobre à Miami, se déroulerait virtuellement. Mais Hier 9 octobre, le CPD faisait une déclaration revenant sur la date du débat. Un second débat annulé, qui selon la presse américaine serait en grande partie, dû au refus du président Trump de participer à un débat virtuel.

Un débat reporté au 22 Octobre

« Parce que les campagnes des deux candidats qualifiés pour participer au débat ont fait une série de déclarations concernant leurs positions respectives quant à leur volonté de participer à un débat virtuel le 15 octobre (…) il n’y aura pas de débat le 15 octobre, et le CPD portera son attention sur les préparatifs du débat présidentiel final prévu pour le 22 octobre » stipulait en l’occurrence le communiqué du CPD.

Il y a quelques jours, le président Trump a été testé positif au coronavirus. Mais les choses semblent aller mieux, puisque la communication de la Maison-Blanche avait annoncé que le président se portait comme un charme. Mais le CPD, prudente avait quand même, pour plus de sureté demandé un débat virtuel.

Un format auquel l’état-major de campagne du président Trump a opposé une fin de non-recevoir arguant que le patron des services de santé de la Maison-Blanche, le commandant de la marine, le Dr Sean Conley, avait déclaré jeudi que l’état de santé de Donald Trump n’était plus une menace et qu’il était même autorisé à voyager.

Le prochain débat aura donc lieu le 22 Octobre. Et comme annoncé le 23 juin, ce dernier débat sera divisé en six segments de 15 minutes ; avec les thèmes des six segments sélectionnés et annoncés par le modérateur au moins une semaine avant le débat.

