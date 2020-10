Toujours à la tête du pays, Alexandre Loukachenko, président biélorusse, ne fait toujours pas l’unanimité. En effet, les ministres des affaires étrangères se sont entendus ce lundi 12 octobre, après s’être réunis du côté de Luxembourg, pour imposer une série de sanctions à l’encontre de ce dernier.

Dans les faits, Alexandre Loukachenko est accusé par beaucoup, d’avoir falsifié les résultats des dernières élections présidentielles, afin de rester au pouvoir. Une politique de répression a ensuite été mise en place afin de calmer le mouvement contestataire. De violents heurts ont éclaté dans Minsk, la capitale nationale, au cours desquels des milliers de personnes ont été arrêtées avant d’être jetés en prison.

Loukachenko, visé par des sanctions européennes

Face à cette situation inédite, un accord politique européen a été trouvé. Ainsi, le président biélorusse Loukachenko, des membres de sa famille et plusieurs juges seront sanctionnés. L’annonce ne sera toutefois officielle qu’au moment de sa publication dans le journal officiel de l’Union européenne. Une décision attendue, notamment par les autorités allemandes qui sous l’impulsion de Heiko Maas, le chef de la diplomatie, ont haussé le ton.

L’Allemagne souhaite frapper fort

Au moment de son arrivée à Luxembourg, ce dernier s’était d’ailleurs désolé, affirmant qu’à Minsk, absolument rien n’avait changé. Selon ce dernier, le régime du président en place était toujours autant violent et des sanctions européennes devaient être imposées alors que 40 hauts dignitaires du régime en place ont d’ores et déjà été visés. À l’époque, Loukachenko n’y figurait pas. En effet, l’UE souhaitait lui laisser une marge de manœuvre afin d’accepter une médiation et la mise en place de nouvelles présidentielles puisque les résultats annoncés il y a quelques semaines n’ont pas été reconnus par Bruxelles.

