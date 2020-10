Muhammad Ikram n’a pas de bras ; seul son menton a suffi pour faire de lui un des joueurs de billard les plus réputés du Pakistan. Rien ne le prédestinait pourtant à cette discipline, lui qui est infirme de naissance. De plus sa famille était pauvre et il n’a jamais mis les pieds à l’école. Dès l’adolescence le jeune pakistanais s’intéresse au billard et devient au fil du temps accro à ce jeu. La salle de billard qu’il fréquente lui permet de s’entraîner et de perfectionner sa technique après plusieurs années de « dur labeur ».

Il s’entraînait « en secret »

« Au début, je poussais les boules seul sur une table de billard vide. Progressivement, je me suis amélioré et j’ai commencé par jouer avec d’autres » a-t-il raconté à la presse. A cause de son handicap, ses parents lui ont longtemps refusé de s’adonner à ce jeu, de peur qu’il se blesse. La preuve, il s’entraînait « en secret ». Ce n’est qu’en 2019 que ses géniteurs ont lâché du lest, l’autorisant donc à se consacrer à sa passion. Depuis, Muhammad Ikram ne fait qu’attirer les lumières des projecteurs. « Je deviens connu » reconnaît-il.

L’homme avoue cependant tout ignorer des réseaux sociaux qui façonnent sa réputation. En effet, les vidéos de lui, en train de jouer sont largement diffusées dans le pays. Aujourd’hui, le jeune pakistanais force le respect du propriétaire de la salle de billard dans lequel il s’entraîne. Pour Muhammad Nadeem, c’est un « vrai sportif ». « On ne le fait pas payer pour qu’il joue. Au contraire, ce sont ses adversaires qui le paient » a-t-il témoigné. Au Pakistan, le billard est un jeu populaire. Le fondateur du pays Muhammad Ali Jinnah, s’adonnait à ce sport.