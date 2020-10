La Confédération africaine de football (CAF) va procéder au renouvellement des membres de son comité exécutif au mois de mars 2021. Conformément aux dispositions des statuts de l’instance, il est demandé aux fédérations nationales qui le désirent de présenter leurs candidats avant le 12 novembre 2020, soit quatre mois avant le scrutin. Sans surprise, le président en exercice le Malgache Ahmad Ahmad est candidat à sa propre succession.

Selon un communiqué de la Fédération malgache de football (FMF), le dossier de candidature du Malgache a été envoyé à la CAF ce mercredi 28 octobre 2020. Dans ce communiqué, la FMF estime que le parcours de l’actuel président de l’instance continentale de football plaide en sa faveur pour briguer un second mandat. La FMF souligne que sous la houlette de Ahmad Ahmad, des efforts transformationnels ont été entrepris au niveau de la CAF et qu’un important travail de réforme a été entrepris à tous les niveaux.

Mieux, les résultats sportifs sont conséquents puisque «Madagascar, tout comme la Mauritanie et le Burundi, a pu profiter du nouveau format de la Coupe d’Afrique des nations pour honorer sa première participation à la compétition ». Et donc, selon la FMF, «le travail entrepris par Monsieur Ahmad Ahmad et son équipe doit être poursuivi ». La fédération Malgache souligne que la CAF lui a déjà notifié officiellement l’enregistrement la candidature de l’ancien ministre malgache des sports Ahmad Ahmad.