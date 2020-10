La campagne présidentielle bat son plein aux Etats-Unis. Le camp démocrate qui s’active pour faire élire son candidat, utilisera encore dès la semaine prochaine un atout de taille : Barack Obama. C’est du moins ce que des responsables démocrates ont confié à la chaîne CNN. L’équipe de campagne de Joe Biden pense que l’ex locataire de la Maison Blanche peut les aider à mobiliser les électeurs noirs, les latinos et les jeunes à quelque deux semaines de la présidentielle.

On ignore pour l’instant tous les détails du programme d’Obama pour la semaine prochaine mais le mari de Michelle devrait faire son apparition dans le Wisconsin, la Caroline du Nord, la Floride… Il a l’intention de se concentrer sur les Etats où le vote est anticipé, a indiqué les responsables démocrates à la chaîne américaine. Puisque la Covid-19 sévit encore aux Etats-Unis, ses rencontres avec les électeurs respecteront les règles de la distanciation sociale. Mais tout sera fait pour que ces évènements obtiennent une large couverture médiatique locale sur des points clés.

“Il en fait assez pour notre campagne“

La dernière fois que Obama s’est déplacé au nom de son ex vice-président s’était pour assister à la convention démocrate à Philadelphie.Il a dans son discours vanté les mérites de Joe Biden et tiré à boulets rouges sur Donald Trump, l’actuel président américain. Le candidat démocrate apprécie d’ailleurs sa contribution à sa campagne. « Il en fait assez pour notre campagne…Il sera sur la piste et il va bien » a déclaré Joe Biden hier mardi , alors qu’il se rendait à New Castle dans le Delaware.

À lire