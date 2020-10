L’évêque de Rome a reçu en audience ce lundi 12 octobre le cardinal australien George Pell. Cet ancien proche collaborateur du pape François a pendant plusieurs mois fait l’objet d’une poursuite judiciaire dans une affaire de pédophilie en Australie. La rencontre entre les deux hommes est intervenue dans un contexte où plusieurs rumeurs circulent sur la relation qu’il entretient désormais avec le pape d’une part et certaines accusations dans le cadre de son procès d’autre part. Le numéro deux du Saint Siège avait donné de la voix alors que le prélat a marqué son retour à Rome.

“Il n’y a eu aucune convocation du cardinal Pell”

«Il n’y a eu aucune convocation du cardinal Pell par le pape», avait martelé cardinal Pietro Parolin lors de la présentation de son livre. «Le cardinal Pell devait venir à Rome pour fermer sa permanence, il était parti et avait encore son appartement», a-t-il notamment clarifié. Une autre rumeur qui avait circulé sur lui avait été démentie très récemment. Le cardinal Becciu avait formellement démenti les informations selon lesquelles des milliers d’euros auraient été acheminés en Australie afin de corrompre certains témoins dans l’affaire. Cette information relayée par le quotidien Il Corriere della Sera ne serait pas vraie.

Aucune interférence…

«Je démens de façon catégorique une quelconque interférence dans le procès concernant le cardinal Pell», a fait savoir le prélat. Notons que l’hôte du successeur de Saint Pierre avait dans un premier temps été condamné six ans d’incarcération pour des viols et agressions sexuelles sur deux enfants de chœur en 1996 et 1997 dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne. La dernière instance judiciaire de l’Australie a fini par l’acquitter il y a quelques mois des différents chefs d’accusation de violences sexuelles, au bénéfice du doute.

