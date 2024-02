Afrique du Nord: un géant australien et une société arabe vont investir dans les mines

Perseus Mining, une société minière australienne bien établie dans le paysage minier de l’Afrique de l’Ouest, étend ses horizons vers de nouveaux territoires. Avec une production dépassant les 500 000 onces en 2023, grâce à ses mines en Côte d’Ivoire et au Ghana, Perseus Mining cherche à diversifier son portefeuille et explorer de nouvelles opportunités. C’est dans cette optique qu’elle a récemment manifesté un intérêt pour un projet aurifère en Tanzanie, témoignant ainsi de sa volonté d’expansion et de croissance.

Dans sa quête d’expansion, Perseus Mining a pris une décision stratégique en s’alliant avec Ajlan & Bros Mining & Metals Company (ABM), une entreprise minière saoudienne renommée. Cette collaboration, officialisée le 21 février, ouvre de nouvelles perspectives pour les deux entités. Envisageant des investissements conjoints, elles visent principalement des projets situés en Arabie Saoudite et dans les pays d’Afrique du Nord, notamment en Algérie, en Érythrée, en Éthiopie, en Égypte et au Soudan.

L’accord entre Perseus Mining et ABM marque une étape significative dans le secteur minier. Il témoigne de la volonté des deux parties d’explorer de nouveaux marchés et de tirer parti des opportunités émergentes dans des régions jusqu’ici moins explorées sur le plan minier. Cette collaboration stratégique ouvre la voie à des investissements potentiels dans des projets aurifères à différents stades de développement, renforçant ainsi la présence des deux entreprises sur le marché mondial.

Pour Perseus Mining, cette association revêt une importance particulière. En s’alliant à une société saoudienne de renom, elle se dote d’un partenaire ayant une connaissance approfondie des contextes culturels et des défis spécifiques rencontrés dans ces régions. Cette complémentarité permettra à Perseus Mining de naviguer avec confiance dans des environnements nouveaux et parfois complexes, tout en maximisant les opportunités de croissance et de développement.

Il convient de noter que cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Perseus Mining envers l’Afrique de l’Ouest. Avec ses opérations existantes en Côte d’Ivoire et au Ghana, ainsi que ses projets en cours au Soudan et en Tanzanie, Perseus Mining demeure un acteur majeur dans la région. Cette expansion vers de nouveaux territoires témoigne de sa vision à long terme et de son ambition de consolider sa position sur le marché mondial de l’or.