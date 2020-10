Les relations entre la France et la Turquie sont très tendues ces dernières semaines. Opposé en Méditerranée, les tensions se sont encore plus renforcées après la disparition du professeur Samuel Paty tué par un présumé terroriste. La France a envisagé des mesures parmi lesquelles un projet de loi sur le séparatisme. La proposition n’a pas été du goût des autorités turques qui ont critiqué l’initiative et les propos du Président Macron lors de l’hommage au professeur disparu tragiquement. Le Président Erdogan s’en est pris violemment à son homologue Français Emmanuel Macron allant jusqu’à s’interroger sur sa santé mentale.

Après cette intervention, les réactions ont fusé de toute part. La presse s’est invitée dans le débat. Pendant que la presse iranienne, avait mis hier à sa une le Président Macron caricaturé en diable, Charlie Hebdo a choisi d’attaquer le Président Erdogan. La caricature montrant Erdogan soulevé les vêtements d’une femme voilée a provoqué la colère des autorités turques. Ces dernières ont assuré qu’elles vont riposter.

Une plainte déposée à Ankara

La Présidence a dans la foulée réagit a travers un communiqué de la présidence dénonçant une «nouvelle démarche de provocation et d’injure» visant à «faire monter les tensions». Par ailleurs, elle annonce que «Les actions judiciaires et diplomatiques nécessaires seront entreprises contre ladite caricature». Selon des sources bien introduite le Président Erdogan a déposé une plainte auprès des procureurs turcs et une une «enquête officielle» a été ouverte. Pour l’avocat d’Erdogan, cette publication qui porte atteinte à la dignité et à l’honneur de ce dernier, va à l’encontre des principes moraux et éthiques du journalisme et de la liberté d’expression.