Quelques jours après le meurtre de l’enseignant Samuel Paty pour avoir montré une caricature du prophète Mahomet à ses élèves en classe, des militantes féministes ont été interpellées par la Police à Toulouse. Celles-ci ont voulu exercer leur « droit au blasphème ». Leur arrestation est intervenue en pleine opération de collage dans les rues de Toulouse. Elles collaient en effet, une caricature représentant le prophète dans une posture assez particulière.

“Inonder le centre-ville de Toulouse” avec les images

On pouvait lire à côté de la caricature : « Et le C** de Mahomet, on a le droit ? ». Les participantes à cette opération étaient armées de seaux remplis de colle et de brosses. L’objectif était « d’inonder le centre-ville de Toulouse » avec les milliers d’affiches. « Il faut aller vite car ça reste une action risquée, on n’est pas là pour donner une conférence de presse », aurait lancé la responsable de cette action suite aux questions de passants curieux.

“Délit d’affichage sauvage

Mais l’action n’ira pas à son terme. Elles ont été interpellées quelques minutes après avoir entamé leur collage pour « délit d’affichage sauvage ». Rappelons que cette situation intervient dans un contexte où la France est encore sous le choc du meurtre d’un enseignant pour avoir montré dans sa salle de cours une caricature du prophète Mahomet.